Скандальные заявления председателя правления «Нафтогаза» Юрия Витренко не имеют под собой никаких оснований, заявили в пресс-службе «Газпрома» 24 июля

Ранее Витренко заявил, что считает неприемлемыми предложения по сохранению транзита через украинскую территорию в обмен на закупки российского газа.

«Ознакомились с заявлением председателя правления "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко. Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь — немецким», — говорится в комментарии российской компании.

В «Газпроме» уточнили, что украинская ГТС будет востребована, если будут заказаны дополнительные объемы газа европейскими контрагентами.

Ранее Миллер заявил журналистам, что «Газпром» готов увеличить транзитные обязательства перед Украиной выше текущих, если это будет экономически обосновано.