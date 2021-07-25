Специалисты Военно-строительного комплекса российского военного ведомства начали вторую очередь масштабной реконструкции фортификационных сооружений с подземной гаванью для подводных лодок в бухте Балаклава (Севастополь, Крым), сообщило 25 июля министерство обороны РФ

«Начата реконструкция сухого дока, в котором после завершения работ будет размещена подводная лодка 633 проекта, предоставленная Военно-морским флотом (ВМФ) России. Именно для укрытия и обслуживания таких субмарин и создавался в середине прошлого столетия "Объект 825"», — сказано в сообщении.

Новые листригоны. Песня о Балаклаве © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

К 9 мая текущего года, силами Минобороны России был завершен первый этап восстановления исторического музейного комплекса. В него внедрили современные технологии, в частности мультимедиа, свет, звук.

Засекреченная подземная база ВМФ флота создавалась в середине прошлого столетия для обслуживания подводных лодок и могла выдержать прямое попадание атомной бомбы мощностью в 100 килотонн, что в пять раз превышает силу удара по Хиросиме.

Последняя российская подлодка покинула Балаклаву в марте 1995 года. И город, и порт, и вся гавань полностью перешли под юрисдикцию Украины. Подземный комплекс вывели из эксплуатации и передали местной власти.

Все производственные мощности, в частности дорогостоящие станки и оборудование с драгметаллами, украинские чиновники вывезли в неизвестном направлении.