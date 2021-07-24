Украина ввела санкции в отношение российского интернет-магазина Wildberries из-за продажи в нем формы и символики Вооруженных сил России. Об этом 24 июля в своем Telegram-канале сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко

«Российский ретейл, который, помимо прочего, продает российскую пропаганду и форму российских солдат, не будет работать в Украине. Речь идет о Wildberries», — написал министр.

Зеленский ввел санкции в отношении интернет-магазина Wildberries © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии. Антиукраинским тезисам, книгам и рассказам нет места на Украине. Следующий шаг — российские платформы OTT (Over the Top сервисы, такие как онлайн-кинотеатры и т.д. — ред.)», — заявил глава министерства.

Ранее стало известно, что на Украине ввели санкции в отношении российского интернет-магазина Wildberries. Под персональные санкции попали основательница торговой платформы Татьяна Бакальчук, ее муж Владислав, директор по развитию информационных технологий Wildberries Андрей Ревяшко и руководитель направления «Книги» Wildberries Алексей Кузменко.