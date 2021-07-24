Литва приостановила строительство забора на границе с Белоруссией из-за недостаточного количества колючей проволоки. Об этом 24 июля сообщает DW

С помощью забора на границе власти Литвы хотят защититься от наплыва нелегальных мигрантов, прибывающих с территории Белоруссии.

«Всего 30 процентов границы с Беларусью у нас оборудованы, в основном в районе населенных пунктов. Остальные 70 фактически защищены по минимуму», — сообщил один из литовских чиновников.

Белоруссия обвинила Литву в насильном выдворении мигрантов © Santa Fe Relocation Services / flickr

В июле власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения потока нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о наличии в Литве преступных группировок, которые ввозят в страну нелегальных мигрантов. Он предложил помощь литовским властям, но подчеркнул, что она не будет безвозмездной.