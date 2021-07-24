В «Нафтогазе» согласны с тем, что вопрос тарифообразования на услуги газотранспортной системы (ГТС) Украины при новых поставках газа из России должен решаться на рыночных условиях. Об этом заявил директор по интегрированным коммуникациям «Нафтогаза Украины» Максим Беляевский, передает «Суспильне» 24 июля

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через Украины должны решаться на рыночных условиях.

«То есть фактически "Газпром" указывает на то, что тарифообразование оператора газотранспортной системы Украины и фактически предложение по бронированию мощностей должно соответствовать рыночным правилам и рыночным условиям в ЕС. Мы с этим согласны и считаем, что тарифы на транспортировку газа по украинской системе являются одновременно и рентабельными и конкурентно способными», — сказал Беляевский.

Депутат Рады назвал «наипростейший сценарий» спасения украинской ГТС © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По словам Беляевского, украинская ГТС является рентабельной даже потому, что Украина владеет «наиболее разветвленной, оптимальной и эффективной системой газохранилищ».

На днях США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Согласно договоренностям, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В том случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.