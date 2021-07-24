«Сегодня в 9.10 (мск) зафиксированы обстрелы со стороны позиций вооруженных формирований Украины в направлении населённых пунктов Ленинское (юг ДНР) и Горловка. Выпущено 26 гранат из СПГ, АГС и подствольного гранатомёта», — рассказал представитель ведомства.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР.
Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.