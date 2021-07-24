Украинские силовики дважды обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает РИА Новости 24 июля

«Сегодня в 9.10 (мск) зафиксированы обстрелы со стороны позиций вооруженных формирований Украины в направлении населённых пунктов Ленинское (юг ДНР) и Горловка. Выпущено 26 гранат из СПГ, АГС и подствольного гранатомёта», — рассказал представитель ведомства.

В Донбассе — новые обстрелы, в ОБСЕ назвали новую горячую точку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.