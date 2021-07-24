Под Луганском упал беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством. Об этом в субботу, 24 июля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Луганской Народной Республики

«У Металлиста (около двух километров от Луганска — ред.) был обнаружен беспилотник ВСУ с прикрепленным к нему самодельным взрывным устройством», — сообщил источник.

В Донбассе — новые обстрелы, в ОБСЕ назвали новую горячую точку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.