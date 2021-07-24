Фанаты испанского клуба «Алькоркон» выступили против возможного перехода в клуб украинского футболиста Романа Зозули. Об этом 24 июля сообщило издание football.ua

Ранее испанские СМИ сообщили о вероятном переходе украинского форварда в «Алькоркон», представляющих испанскую Сегунду.

Фанаты высказались против такого решения. В частности, фанатский клуб «Секция Петака» опубликовал заявление, в котором назвал Зозулю фашистом.

«Роман Зозуля — не патриот своей страны, а фашист, который поддерживает батальон "Азов" — украинскую нацистскую военизированную группировку. Подобному человеку нет места ни в нашем городе, ни в клубе. Их идеология противоречит нашим ценностям», — говорится в сообщении.

Против перехода Зозули также высказался клуб «Пенья ла Превия» и «Пеньяс дель Алькоркон».

Ранее испанские футбольные клубы «Бетис» и «Райо Вальекано» разорвали контракты с футболистом из-за обвинений в его адрес. Сам Зозуля называет фанатов, обвинивших его в поддержке фашизма, «пророссийскими».