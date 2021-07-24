В Польше произошла автомобильная авария с микроавтобусом, в которой пострадало десять человек, семеро из которых – граждане Украины. Об этом в субботу, 24 июля, сообщил TV24

Столкновение автомобиля и микроавтобуса произошло неподалёку от города Радомского в Лодзинском воеводстве Польши около 6:00. Спустя 20 минут сообщение о произошедшем поступило в полицию.

Шестнадцать человек пострадали в ДТП с участием автобуса на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Тест на алкоголь в крови автомобилистки показал превышение нормальных показателей.

Всем участникам ДТП понадобилась госпитализация, состояние троих из них тяжелое.