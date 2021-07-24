Столкновение автомобиля и микроавтобуса произошло неподалёку от города Радомского в Лодзинском воеводстве Польши около 6:00. Спустя 20 минут сообщение о произошедшем поступило в полицию.
По предварительным данным, ДТП спровоцировала 36-летняя автомобилистка за рулем Nissan — женщина неожиданно вылетела на «встречку». Автобус и легковушка после столкновения вылетели в кюветы по разные стороны дороги.
Тест на алкоголь в крови автомобилистки показал превышение нормальных показателей.
Всем участникам ДТП понадобилась госпитализация, состояние троих из них тяжелое.