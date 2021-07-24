Посольство России в Токио призвало Международный олимпийский комитет (МОК) исправить карту, на которой Крым изображен частью Украины. Об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном на Facebook 23 июля

Ранее на сайте МОК была размещена карта со странами-участницами Олимпиады, на которой Крымский полуостров был разделен границей с Украиной. После обращения украинского МИД, МОК назвали это «досадной ошибкой провайдера» и исправили карту.

«Исходим из того, что МОК и оргкомитет токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью», — говорится в сообщении российского посольства.

Как добраться в Крым из украинских городов © РИА Новости, Андрей Иглов / Перейти в фотобанк

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.