Во Львове окончательно демонтировали Монумент славы Советской армии, установленный в 1970 году. Об этом 23 июля сообщило издание Zaxid.net

Две последние фигуры, стоявшие на улице Стрыйской, были демонтированы и отправлены в музей «Территория террора».

Просто о сложном: Что такое декоммунизация по-украински?

Посмотреть на монумент теперь можно будет в музее.

Закон о декоммунизации вступил в силу на Украине в мае 2015 года. В его рамках в стране сменились сотни названий. Причем коснулось это не только улиц, станций метро и городов. Также было демонтировано более 2,5 тысячи памятников.