Две последние фигуры, стоявшие на улице Стрыйской, были демонтированы и отправлены в музей «Территория террора».
В 2018 году исполком Львовского горсовета признал стелу Монумент славы аварийной и принял решение о ее демонтаже.
Посмотреть на монумент теперь можно будет в музее.
Закон о декоммунизации вступил в силу на Украине в мае 2015 года. В его рамках в стране сменились сотни названий. Причем коснулось это не только улиц, станций метро и городов. Также было демонтировано более 2,5 тысячи памятников.