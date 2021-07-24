Украине необходимо стать «газовым хабом» Европы после завершения строительства «Северного потока-2», чтобы сохранить стабильность работы украинской газотранспортной системы (ГТС). Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук, передает РИА Новости 24 июля

«Северный поток - 2»: США и ФРГ достигли соглашения по проекту, Украину просили помолчать, но Киев и Варшава обещают бороться дальше © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать — это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, турецкий, (поставляя — ред.) газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя СПГ (сжиженный природный газ — ред.) кораблями, например, из Катара», — сказал Камельчук.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока — 2», поскольку считает его «экономическим оружием» для себя, Европы и США. Кроме того, он заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 млрд долларов.