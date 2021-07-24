Санкции сроком на три года, в частности, вводятся в отношении бизнесменом Татьяны Бакальчук и Владислава Бакальчука - учредителей российского интернет-магазина Wildberries, который также работает на Украине.
Кроме них под ограничения попали директор Wildberries Андрей Ревяшко, руководитель книжного направления компании Алексей Кузьменко, гражданин Франции и основатель НКО «Официальный репрезентационный центр Донецкой Народной Республики во Франции» Жераль-Юбер Файяр и проживающая в Донецке уроженка Франции Неан Кристель — сотрудница Международного пресс-центра Doni.
16 июля СНБО ввел санкции в отношении девяти граждан Украины, а 6 июля — в отношении 100 граждан Украины находящихся под санкциями Министерства финансов США.