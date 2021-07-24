Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций в отношении шести физических лиц. Соответствующий документ 23 июля был опубликован на сайте главы государства

Санкции сроком на три года, в частности, вводятся в отношении бизнесменом Татьяны Бакальчук и Владислава Бакальчука - учредителей российского интернет-магазина Wildberries, который также работает на Украине.

Без Коломойского и Дубинского: СНБО ввел санкции против 9 граждан Украины © president.gov.ua Андрей Ревяшко, руководитель книжного направления компании Алексей Кузьменко, гражданин Франции и основатель НКО «Официальный репрезентационный центр Донецкой Народной Республики во Франции» Жераль-Юбер Файяр и проживающая в Донецке уроженка Франции Неан Кристель — сотрудница Международного пресс-центра Doni.

16 июля СНБО ввел санкции в отношении девяти граждан Украины, а 6 июля — в отношении 100 граждан Украины находящихся под санкциями Министерства финансов США.