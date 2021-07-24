«С нетерпением жду встречи. Верю, что саммит начнет хорошую традицию и новую платформу для обсуждения актуальных вызовов, которые стоят перед нашими странами», — заявила Елена Зеленская.
Планируется, что на саммите супруги мировых лидеров вместе с украинскими и международными экспертами обсудят вызовы, которые стоят перед странами мира в связи с пандемией коронавируса.
Кроме того, они затронут вопросы доступа к медицинским услугам и внедрение программ ментального здоровья, будущее системы образования, обеспечения равных возможностей и преодоления дискриминации.
Список гостей саммита пока неизвестен.