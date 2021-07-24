По инициативе первой леди Украины Елены Зеленской в Киеве накануне Дня независимости Украины пройдет саммит супругов и супруг лидеров стран. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба Офиса президента Украины

«С нетерпением жду встречи. Верю, что саммит начнет хорошую традицию и новую платформу для обсуждения актуальных вызовов, которые стоят перед нашими странами», — заявила Елена Зеленская.

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Кроме того, они затронут вопросы доступа к медицинским услугам и внедрение программ ментального здоровья, будущее системы образования, обеспечения равных возможностей и преодоления дискриминации.

Список гостей саммита пока неизвестен.