Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу России против Украины в связи с нарушениями прав человека. Об этом сообщается в пресс-релизе суда 23 июля

В ЕСПЧ жалобе присвоили номер 36958/21.

Алексей Пушков: Иск России к Украине в ЕСПЧ не останется без последствий © РИА Новости, Владимир Трефилов

В жалобе перечислен целый ряд нарушений Украиной прав человека, в том числе похищения и пытки жителей Донбасса, обстрелы мирного населения, вынужденное перемещение беженцев, ограничение жителей Донбасса в участии в украинских выборах, дискриминация русскоязычного населения, преследование и физическое устранение журналистов и политиков, водная блокада Крыма и т.д.

В МИД РФ отметили, что сложившаяся обстановка на Украине не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций.