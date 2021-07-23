В ЕСПЧ жалобе присвоили номер 36958/21.
Россия подала межгосударственную жалобу против Украины в ЕСПЧ в соответствии со статьей 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
В жалобе перечислен целый ряд нарушений Украиной прав человека, в том числе похищения и пытки жителей Донбасса, обстрелы мирного населения, вынужденное перемещение беженцев, ограничение жителей Донбасса в участии в украинских выборах, дискриминация русскоязычного населения, преследование и физическое устранение журналистов и политиков, водная блокада Крыма и т.д.
В МИД РФ отметили, что сложившаяся обстановка на Украине не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций.