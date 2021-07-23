В центре Киева, на Михайловской площади у здания Министерства иностранных дел Украины, заметили пасущихся коз. Фото животных на прогулке в центре столицы разместили в Telegram-канале "Киев сейчас" 23 июля

Пропала без вести: в Днепропетровской области нетрезвая компания увела на свою «вечеринку» чужую козу © pixabay «Нормальное место для выгула коз. Фото сделано у МИД Украины», — рассказали авторы Telegram-канала. В комментариях пользователи соцсети пошутили, что это могут быть новые сотрудники ведомства. Также комментаторы посетовали, что это не лучшее место для выпаса коз — травы у здания дипломатического ведомства почти нет.