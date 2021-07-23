Одна из коз, попавшихся папарацци, щиплет траву неподалеку от МИД, другая, судя по размерам, еще козленок, взгромоздилась на бетонный столбик. Похоже, что животное туда посадили специально для снимка.
«Нормальное место для выгула коз. Фото сделано у МИД Украины», — рассказали авторы Telegram-канала.
В комментариях пользователи соцсети пошутили, что это могут быть новые сотрудники ведомства.
Также комментаторы посетовали, что это не лучшее место для выпаса коз — травы у здания дипломатического ведомства почти нет.