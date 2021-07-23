Звонивший заявил также, что боится требовать украденное самостоятельно, так как за это в современном мире его могут обвинить в домогательстве.
В качестве решения проблемы мужчина предложил сотрудникам прислать ему «двух высоких Полин», так в народе называют подразделение полиции, специализирующееся на работе по борьбе с насилием.
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Самое интересное в этой истории, что жены «обворованного» мужчины в это время дома не было. Местные полицейские пояснили СМИ, что в целом этот гражданин вполне адекватный, но когда выпьет, ему становится скучно и его тянет на общение.