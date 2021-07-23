Звезда сериала «Сваты» актриса Инна Королева, сыгравшая в ленте Марию Ковалеву, пообещала, что финал картины зрителей удивит. Об этом она сказала 23 июля News.ru

«Я не могу отвечать за всех, но это будет по-хорошему душераздирающе», — заявила Королева, правда уточнила, что сериал все равно останется лучшим образцом истории о любви и надежде.

Порывай устроила эпатажное шоу со свиньей и горилкой в Киеве © РИА Новости, Антон Денисов / Перейти в фотобанк Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Николай Добрынин, Людмила Артемьева и другие.

Впервые в «Сватах» появится артист Вахтанг Кикабидзе в эпизодической роли грузинского князя, но известие о его участие в фильме многие зрители восприняли скептически.

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Пока в Грузии снимали последние серии «Сватов» на Украине из-за сериала произошел серьезный скандал. В среду, 21 июля канал «1+1» начал показывать одну из серий ленты на украинском языке, но уже на следующий лдень герои фильма вернулись к русскому. Это не понравилось представителям партии Петра Порошенко, однако оказалось, что закон на стороне вещателя.

Съемки седьмых «Сватов» завершились, премьера должна состояться уже осенью текущего года. В истории Украины этот сериал по праву займет место как одна из самых долгоиграющих картин: первый сезон сериала показали в 2008 году.