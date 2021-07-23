Российский журналист и телеведущий Леонид Парфенов попал в базу «Миротворца» из-за вопроса о принадлежности Крыма. Об этом 23 июля сообщает РИА Новости Крым

«Миротворец» обвиняет Парфенова в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

«Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений», — говорится в сообщении на сайте.

Поводом для этого послужило интервью Парфенова журналисту Евгению Киселеву, которое он давал в Киеве, на презентации своего фильма о грузинском вине. Киселев спросил у Парфенова: «Чей Крым?», на что телеведущий ответил: «Совершенно точно не мой». Такой ответ Киселев назвал «уклончивым».

«Здесь очень странные задающие этот вопрос люди. Они полагают, что все живут в этой повестке и, более того, должны сказать именно то, что они, спрашивающие люди, думают по этой повестке», — ответил Парфенов.

Непотопляемый «Миротворец». Почему украинская власть игнорирует резолюцию Европарламента © Facebook, Myrotvorets News

«Главный вопрос, и давать нужно только их же ответ, ничего другого не устроит. Никакие слова, типа контроль России, но непризнание международного сообщества… Нет, это не принимается. Мало того, что ты не ходишь в Москве с хештегом КрымНаш, ты должен киевским патриотическим пропагандистам предъявить хештег КрымВаш. Это как ПЦР», — сказал Парфенов.

Скандальный сайт «Миротворец» начал деятельность в 2014 году. Его основателем был советник тогдашнего министра внутренних дел Арсена Авакова - Антон Геращенко.