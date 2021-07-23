В Кривом Роге полицейские задержали мужчину, который приковал 7-летнего сына сожительницы цепью к батарее, чтобы он не убежал из дома. Об этом сообщает 23 июля пресс-служба Криворожского райотдела полиции в Facebook

«23 июля мальчик сам позвонил на линию 102 и рассказал, что муж матери бьет его и приковал ногу к батарее цепью. По указанному адресу сразу выехали ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

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По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Сейчас он задержан, решается вопрос о мере пресечения.