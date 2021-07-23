«23 июля мальчик сам позвонил на линию 102 и рассказал, что муж матери бьет его и приковал ногу к батарее цепью. По указанному адресу сразу выехали ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.
Ребенка освободили и отвезли в больницу. Он рассказал, что сожитель матери таким образом пытался «перевоспитать» его и не дать ему убежать из дома.
По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Сейчас он задержан, решается вопрос о мере пресечения.