Питание играет важную роль в регулировании процесса старения. Об этом 22 июля рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, передает nation-news.ru

Диетолог научила бороться с тягой к сладкому © СС0, pixabay

Для этого нужно облегчить работу желудочно-кишечного тракта и добавить в свой рацион больше кисломолочных продуктов, поскольку они улучшают микрофлору кишечника.

Кроме того, диетолог посоветовал людям старше 50 лет обратить пристальное внимание на продукты, которые оказывают выраженное противовоспалительное действие благодаря содержанию в них катехинов, квертицина и куркумина.

«Катехины есть в зеленом чае. Квертицин входит в состав фруктов. Куркумин, как несложно догадаться, есть в куркуме и других восточных приправах. Но наши специи и травы тоже содержат это вещество — нужно есть петрушку, кинзу», — объяснил Гинзбург.