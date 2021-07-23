Пять пассажиров поезда пострадали в результате столкновения с грузовиком на перегоне в Хустовском районе Закарпатской области. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба областной Госслужбы по ЧС в Facebook

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«По предварительным данным, в результате ДТП травмированы пять человек, трое из которых (водитель грузовика и 2 пассажира поезда) каретами экстренной медицинской помощи были госпитализированы в лечебное учреждение», — говорится в сообщении ГСЧС.

Также уточняется, что на момент аварии в поезде находилось 226 пассажиров.