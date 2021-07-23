ДТП произошло в пятницу возле села Рокосово. Спасатели сообщили, что по неустановленной пока причине столкнулись пассажирский поезд №13 сообщением Киев—Солотвино и грузовой автомобиль Volvo.
«По предварительным данным, в результате ДТП травмированы пять человек, трое из которых (водитель грузовика и 2 пассажира поезда) каретами экстренной медицинской помощи были госпитализированы в лечебное учреждение», — говорится в сообщении ГСЧС.
Также уточняется, что на момент аварии в поезде находилось 226 пассажиров.