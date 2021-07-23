И.о. временного поверенного в делах США на Украине Джордж Кент 22 июля провел в Киеве встречу с лидером украинских раскольников Епифанием. Сообщение об этом появилось на официальной странице американской дипмиссии в Twitter

Лидер ПЦУ рассказал, зачем «Зеленый патриарх» летит на Украину © president.gov.ua Сергей Думенко, — лидер так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), раскольнической структуры, которую не признает Русская православная церковь (РПЦ).

Согласно сообщению посольства, Кент выразил «решительную поддержку» религиозной свободе на Украине, избавленной от внешнего влияния.

Alongside His Beatitude Metropolitan Epiphaniy of the Orthodox Church of Ukraine, Chargé Kent reiterated strong U.S. support for religious freedom, free from external influence. pic.twitter.com/byTXzaxPpE — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 22, 2021

На сегодняшний день, помимо ПЦУ, на Украине действует Украинская православная церковь в составе Московского патриархата. С момента создания в конце 2018 года ПЦУ каноническая церковь подвергается атакам со стороны раскольников, которые захватывают храмы и юридически переоформляют их вместе с общинами на себя.