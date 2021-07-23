Украинская исполнительница Maruv в очередной раз взбудоражила подписчиков совместным выходом в свет с российским певцом Филиппом Киркоровым. Соответствующий пост она разместила 22 июля в своем Instagram

«Воспоминания о фестивале "Жара"», — написала Maruv.

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«А костюмы таки отстирались?», «По ходу, у Филиппа впервые был секс», «Киркоров нехило постарался», «Аня, на фиг тебе этот **й», «Аня, куда ты катишься? Что за дешевый эпатаж с этим клоуном?!» — прокомментировали подписчики.

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Maruv, она же Анна Корсун, стала победительницей национального отбора на конкурс «Евровидение-2019», но отказалась в нем участвовать, заявив, что не является «битой в руках политиков».

Несмотря на недовольство украинских националистов, артистка регулярно ездит в Россию, где у нее заключен контракт с Warner Music Russia. Кроме того, исполнительница сотрудничает с российскими звездами, в том числе с Киркоровым.