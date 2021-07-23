Европейская комиссия получила запрос Украины о консультациях по «Северному потоку-2». Об этом 23 июля заявила пресс-секретарь комиссии Набила Массрали на брифинге в Брюсселе, передает «Европейская правда»

Статьи касаются сотрудничества в сфере использования инфраструктуры. В частности, речь идет о соглашении, которое посвящено вопросам торговли энергоносителями и сотрудничеству в сфере энергетики.

«Мы подтверждаем получение ноты от Министерства иностранных дел Украины, в которой наши партнеры попросили о консультациях по статьям 274 и 338 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», — заявила пресс-секретарь.

По ее словам, проводится «внутренние обсуждение по этому запросу».

Украинские депутаты призвали ЕС помешать запуску «Северного потока-2» © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием» для себя, Европы и США. Кроме того он заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 млрд долларов.