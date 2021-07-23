Статьи касаются сотрудничества в сфере использования инфраструктуры. В частности, речь идет о соглашении, которое посвящено вопросам торговли энергоносителями и сотрудничеству в сфере энергетики.
«Мы подтверждаем получение ноты от Министерства иностранных дел Украины, в которой наши партнеры попросили о консультациях по статьям 274 и 338 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», — заявила пресс-секретарь.
По ее словам, проводится «внутренние обсуждение по этому запросу».
В среду, 21 июля США и Германия объявили о том, что официально договорились о завершении строительства газопровода «Северный поток-2». Также была опубликована совместная декларация с обещаниями Украине.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием» для себя, Европы и США. Кроме того он заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 млрд долларов.