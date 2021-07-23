На Украину в выходные 24-25 июля придет антициклон, сильных осадков не ожидается. Прогноз опубликовала 23 июля в Facebook синоптик Наталья Диденко

«24-25 июля практически повсеместно ожидается +23+28 градусов. В воскресенье на юге где-то может подскочить до +30 градусов. Суббота-воскресенье подарят много солнца, осадки маловероятны», — написала синоптик.

В Одессе потоп: улицы превратились в реки, не ходит транспорт © timer-odessa.net

Ранее Украина пережила период сильной жары, вслед за ним пришли мощные ливни с грозами. В ряде населенных пунктов произошли подтопления, из-за непогоды несколько десятков поселков были обесточены.