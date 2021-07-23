Граждане России, проживающие в Донбассе, имеют законное право участвовать в выборах, несмотря на протест МИД Украины. Об этом написал 23 июля в Tеlegram заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Петр Толстой

Временный поверенный США на Украине назвал условие проведения выборов в ДНР и ЛНР © iarex.ru заявление с выражением протеста в связи с участием проживающих в Донбассе граждан России в сентябрьских выборах в Госдуму.

В заявлении украинского ведомства утверждается, что жителям ЛДНР, получившим паспорта РФ, было «принудительно навязано» российское гражданство. МИД также счел незаконным проведение голосования на территории Крыма и Севастополя.

«Протестуй не протестуй — всё равно выборы состоятся. Все граждане России имеют право голоса вне зависимости от места проживания. Это касается и сотен тысяч жителей Донбасса — граждан России», — написал Толстой.

Он отметил, что Киев уже несколько лет ограничивает тех, кого считает своими гражданами, в основных правах и свободах, в том числе праве голоса, а Россия эти права предоставляет, и назвал заявление МИД «истерикой киевских властей».

Ранее ЦИК Украины лишил жителей Донецкой и Луганской областей Украины возможности участия в выборах президента Украины, а также депутатов Верховной Рады Украины.