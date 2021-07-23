Некоторые знаки зодиака - настоящие счастливчики: спокойны как удавы, что бы ни происходило вокруг, и не подвержены разрушительному влиянию стресса. Астрологи на днях рассказали сайту «Апостроф», кому же из знаков так повезло с характером

По мнению астрологов, любые проблемы без ущерба для психики способны перенести Водолеи, Стрельцы, Овны и Козероги.

Уникальный дар: астрологи назвали знаки зодиака, обласканные судьбой © ©Shutterstock / Fotodom Козерогам все удается перенести благодаря выдержке и терпению. Они способны упорно добиваться своих целей, несмотря на любые преграды. Представителей этого знака никогда не мучает совесть, даже если ради достижения желаемого они идут по головам, и стресс из-за чужих проблем им не грозит. Однако собственные завышенные требования могут их слегка нервировать.

Водолеи стремятся в жизни к гармонии и не обращают внимания на досадные мелочи. Из-за полной отдачи выбранному делу им может грозить эмоциональное выгорание, предупреждают астрологи. Если они научатся спокойней относиться к недостаткам окружающих, они сразу почувствуют прилив сил и вдохновение на новые житейские подвиги.

Стрельцы считаются самым легкомысленным знаком зодиака, они совершенно не склонны беспокоиться из-за незначительных причин, которые порой не дают спокойно жить другим знакам. Кажется, что они несмотря ни на что живут в свое удовольствие и многое дается им играючи. Однако астрологи предупреждают, что это обманчивое впечатление, и при всей своей легкомысленности Стрельцам нужны паузы, чтобы расслабиться и набраться сил.

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Самые стрессоустойчивые среди всех знаков Зодиака — Овны, которые иногда кажутся толстокожими и непробиваемыми. Переживания становятся для них привычным фоном и не очень-то их беспокоят из-за того, что они смело берутся за выполнение большого числа задач и готовы к высокой ответственности. Но даже такому устойчивому знаку нужно время от времени отдыхать, это поможет покорять новые вершины и не терять жизнерадостный настрой.