Белорусского рэпера Макса Коржа ограбили накануне концерта в Одессе. Об этом сообщил 22 июля Telegram-канал «Украинский формат»

«В телеграм-каналах пишут, что Макса Коржа обокрали в одесском отеле. Это Украина, тут такое бывает», — отмечается в сообщении.

Разъяренная толпа киевлян устроила драку на концерте Макса Коржа © Кадр из видео informator.ua

Концерт Коржа на Украине планировался на июль 2020 года, однако его пришлось перенести из-за коронавирусных ограничений.

На выступление белорусского артиста на киевском стадионе «Динамо» в июне 2019 года пришло более 40 тысяч человек.

Ранее, в 2016 году, Коржу запретили въезд на Украину на пять лет из-за его концертов в Крыму. Затем СБУ сняла запрет, однако в 2017 году рэпера не пропустила в страну Госпогранслужба Украины.