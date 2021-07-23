«В телеграм-каналах пишут, что Макса Коржа обокрали в одесском отеле. Это Украина, тут такое бывает», — отмечается в сообщении.
Рэпер выступит в Одессе на стадионе «Черноморец» 24 июля. Артист разместил в Instagram снимок на фоне стадиона.
Концерт Коржа на Украине планировался на июль 2020 года, однако его пришлось перенести из-за коронавирусных ограничений.
На выступление белорусского артиста на киевском стадионе «Динамо» в июне 2019 года пришло более 40 тысяч человек.
Ранее, в 2016 году, Коржу запретили въезд на Украину на пять лет из-за его концертов в Крыму. Затем СБУ сняла запрет, однако в 2017 году рэпера не пропустила в страну Госпогранслужба Украины.