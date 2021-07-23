Астрологи утверждают, что среди всех людей можно выделить отдельных представителей знаков зодиака, которые больше всего склонны к доверчивости, а значит - с большей долей вероятности могут попасться на удочку мошенников. Об этом 23 июля написал Showbiz.today.ua

Время Чернобыля и «Титаника»: безрадостный прогноз украинского астропсихолога © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк Раков. С одной стороны, у людей этого знака хорошо развита интуиция, а с другой — они жалостливые и падкие на сантименты, что часто играет с ними злую шутку.

С Раками, говорят специалисты по звездам, хорошо работает история с попаданием в неприятности кого-то из близких, кого якобы нужно выручить.

Водолеи даже в современном мире не потеряли, пожалуй, одну из основных составляющих счастья — умение видеть в людях только хорошее. Это же им и вредит, мошенники «берут их» с помощью лжи.

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К самым уязвимым перед аферистами причисляют астрологи и Львов. Эти люди любят не только внимание и славу, но и деньги, поэтому желание поиметь как можно больше часто выходит им боком. Чаще всего представители этих знаков ввязываются в финансовые пирамиды, а также проигрывают в лотереи и азартные игры.