Министерство иностранных дел Украины протестует против решения Центральной избирательной комиссии России разрешить населению ДНР и ЛНР голосовать на выборах в Госдуму. Об этом 23 июля сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Украины

Донбасс на «удалёнке». ДНР и ЛНР получили возможность проголосовать на выборах в Госдуму дистанционно © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В ведомстве считают, что своим решением российская сторона якобы пренебрегает договоренностями в рамках «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы. Поэтому министерство призвало международное сообщество осудить Россию, а также усилить политико-дипломатическое давление.

Ранее ЦИК РФ издал постановление, согласно которому жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами смогут дистанционно проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.