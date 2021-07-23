«Организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечение к нему местного населения, которому принудительно было навязано российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов… Украина требует от Российской Федерации… прекратить предпринимать шаги, направленные на дальнейшую интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины в политическое и социально-правовое пространство РФ», — говорится в заявлении.
В ведомстве считают, что своим решением российская сторона якобы пренебрегает договоренностями в рамках «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы. Поэтому министерство призвало международное сообщество осудить Россию, а также усилить политико-дипломатическое давление.
Ранее ЦИК РФ издал постановление, согласно которому жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами смогут дистанционно проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.