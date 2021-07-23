В зависимости от экономической целесообразности и технического состояния украинской газо-транспортной системы (ГТС) Россия готова продлить контракт на транзит газа через территорию Украины после 2024 года. Об этом 22 июля заявил председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер, передает РИА Новости

Киев предъявил требования к Западу из-за «Северного потока-2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

При этом глава «Газпрома» подчеркнул, что с точки зрения экологической безопасности «Северный поток — 2» лучше соответствует требованиям ЕС.

Российский маршрут транзита газа в Германию короче на 2 тыс. км, выбросы СО2 через «Северный поток — 2» в 5,6 раза ниже, чем через ГТС Украины. Кроме того, газ, поступающий европейским партнерам по СП-2, будет дешевле.

Ранее США и ФРГ заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Американская сторона обязалась не препятствовать достройке газопровода, ФРГ будет настаивать на продлении действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины, иначе против Москвы введут санкции.