«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину», — сказал Миллер.
При этом глава «Газпрома» подчеркнул, что с точки зрения экологической безопасности «Северный поток — 2» лучше соответствует требованиям ЕС.
Российский маршрут транзита газа в Германию короче на 2 тыс. км, выбросы СО2 через «Северный поток — 2» в 5,6 раза ниже, чем через ГТС Украины. Кроме того, газ, поступающий европейским партнерам по СП-2, будет дешевле.
Ранее США и ФРГ заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Американская сторона обязалась не препятствовать достройке газопровода, ФРГ будет настаивать на продлении действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины, иначе против Москвы введут санкции.