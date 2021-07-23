В Киеве собрали сцену, на которой 24 августа, в День независимости Украины, пройдет главный концерт, приуроченный к 30-летию этого события. Издание «АиФ-Украина» 23 июля назвало ведущих и участников предстоящего шоу, а также обозначило условие выбора песен

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