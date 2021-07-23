Вести праздничную программу будут Анатолий Анатолич, Лилия Ребрик и Владимир Остапчук.
«Специально для шоу ко Дню независимости построили огромную сцену на берегу Днепра, откуда открывается потрясающий вид на самую красивую столицу мира», — заявил Остапчук.
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Планируется, что 24 августа перед киевлянами и гостями города выступят Верка Сердючка, Олег Винник, Оля Полякова, Настя Каменских, Наталья Могилевская, Монатик, Макс Барских, Ирина Билык, Анастасия Приходько, группы Kazka, Go-A и другие.
Организаторы уточнили, что в программу концерта войдут только те композиции, которые были созданы уже в независимой Украине, то есть за последние 30 лет.