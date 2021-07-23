«Первый случай в биографии. Я не хочу, чтобы на мою выставку в библиотеке им. Леси Украинки приходили люди. Причина на фото. На пустом месте была карикатура на президента Зеленского. Мелочь, но я с такой выставкой выгляжу "храбрым" карикатуристом, который насмехается безжалостно над бывшими президентами и боится нынешнего», — написал он.
Художник добавил, что работу сняли организаторы выставки. Он также заявил, что следующая его выставка состоится не скоро, но точно на Украине.
Олег Смаль - украинский карикатурист и журналист, обладатель мирового рекорда по сумме судебного иска за газетную карикатуру (120 млрд гривен).