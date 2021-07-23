В Киеве организаторы выставки карикатуриста Олега Смаля убрали из экспозиции карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сам Смаль написал на своей странице в Facebook 22 июля

Зеленский подарил украинским олимпийцам националистический «талисман» © AP, Efrem Lukatsky

Художник добавил, что работу сняли организаторы выставки. Он также заявил, что следующая его выставка состоится не скоро, но точно на Украине.

Олег Смаль - украинский карикатурист и журналист, обладатель мирового рекорда по сумме судебного иска за газетную карикатуру (120 млрд гривен).