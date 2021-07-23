Один из фигурантов списка «воров в законе», составленного Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, через суд просит исключить его имя из санкционного перечня. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Окружного административного суда Украины

Отмечается, что истцом является некий Аслан Ядыгар оглы Гахраманов.

Заявитель намерен истребовать у правительства и Министерства внутренних дел Украины подтверждающие документы об основаниях и причинах внесения его в список. Также истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства внутренних дел, которое не внесло в Кабинет министров предложения об исключении истца из указанного списка.

Вор в законе должен сидеть в тюрьме! Но будет ли?

4 июня 2020 года Рада приняла закон об уголовной ответственности за получение статуса «вор в законе». 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел специальные санкции к лицам, которые имеют такой статус.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что санкции вводят против 557 человек.