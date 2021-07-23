В квалификации олимпийских соревнований по стрельбе из лука среди женщин южнокорейская спортсменка Сан Ан побила мировой рекорд, установленный еще в 1996 году спортсменкой из Украины Линой Герасименко. Об этом 23 июля сообщает sport.ua

Самая маленькая сборная в истории. Чего ожидать от украинских олимпийцев © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Сан Ан набрала 680 очков и побила 25-летний рекорд Герасименко (673 балла). Представительницы Южной Кореи заняли все три первых места в квалификации.

Лучшая среди украинских лучниц, Вероника Марченко, набрала 635 очков (35-е место). Две другие представительницы команды Украины, Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова показали соответственно 41-й и 54-й результат.

Россиянка Ксения Перова набрала 664 очка и заняла 8-е место, Елена Осипова на 22-м месте, Светлана Гомбоева - на 45-м.

В команде лучниц Белоруссии Карина Деминская набрала 642 очка и заняла 29-е место, Анна Марусова — 39-я (633 очка), Карина Козловская — 61-я (607).

1/32 финала стартует 27 июля, а медали среди женщин разыграют 30 июля.

В прошлом году также был побит еще один «вечный» рекорд, установленный украинским спортсменом. В 1994 году Сергей Бубка, ныне возглавляющий Национальный олимпийский комитет Украины, прыгнул с шестом на 6,14 м. Это достижение удалось превзойти лишь 26 лет спустя шведу Арману Дюплантису, который установил новый рекорд — 6,15 м.