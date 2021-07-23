В Таиланде разработали три вакцины от коронавируса. Одна из них - Baiya SARS-CoV-1 Vax 1 - сделана из листьев табака. Об этом на днях сообщило издание NNT

Коронавирус на Украине стал уносить больше жизней, чем рак © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк изготовила компания Baiya Phytopharm вместе с Университетом Чулалонгкорн. Вакцина успешно прошла испытания на животных и вскоре будет опробована на людях.

Вторую мРНК вакцину CU-Cov19 от коронавируса разработали в сотрудничестве с медицинским факультетом Университета Чулалонгкорн и Университетом Пенсильвании. На данный момент препарат находится на стадии испытаний на людях.

Инактивированную вакцину HXP-GPO Vac разработала Государственная фармацевтическая организация в сотрудничестве с Университетом Махидол и Институтом PATH США. Она также находится на стадии испытаний на людях.

Правительство Таиланда объявило, что все три препарата к 2022 году будут готовы к применению.