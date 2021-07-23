Препарат изготовила компания Baiya Phytopharm вместе с Университетом Чулалонгкорн. Вакцина успешно прошла испытания на животных и вскоре будет опробована на людях.
Вторую мРНК вакцину CU-Cov19 от коронавируса разработали в сотрудничестве с медицинским факультетом Университета Чулалонгкорн и Университетом Пенсильвании. На данный момент препарат находится на стадии испытаний на людях.
Инактивированную вакцину HXP-GPO Vac разработала Государственная фармацевтическая организация в сотрудничестве с Университетом Махидол и Институтом PATH США. Она также находится на стадии испытаний на людях.
Правительство Таиланда объявило, что все три препарата к 2022 году будут готовы к применению.