Запад закрывает глаза на то, что происходит с правами человека в Прибалтике и на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости 23 июля

«Запад, конечно, полностью закрывает глаза на поведение своих подопечных — и балтийские страны, и Украина. Это стыдно для стран, которые представляют великую европейскую цивилизацию, основанную на принципах уважения всего того, что человечество создает, и уважения тех самых прав человека, которые были изобретены на Западе», — сказал Лавров в ходе вебинара «Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы» на площадке «Единой России».

Гибель людей, подавление свободы слова, преследования инакомыслящих. Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Ранее Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на другую страну — Украину. Поданная жалоба касается целого ряда нарушений, одно из них — ущемление прав русскоязычного населения и народов, которые согласно закону «О коренных народах Украины» лишаются правовой защиты и права на образование на родном языке.