Качество продукции 16-летняя девушка проверила на себе, выбрав сырные палочки, картофель фри и шаурму. Процесс поедания последней звездная наследница сняла на видео.
«Ммм, это очень вкусно», — говорит Полякова, откусывая шаурму.
Разделавшись с блюдом, дочь певицы сообщила, что теперь ей хватит сил на то, чтобы поработать над контентом группы «Швы», которую она создала со своими друзьями в 2020 году.
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Известно, что Мария Полякова учится в киевской гимназии «Консул», параллельно занимается спортом и берет уроки вокала. Совсем недавно она заявила, что после школы хочет поехать в США, чтобы учиться в музыкальном колледже Беркли на вокальном отделении.