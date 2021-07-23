Именем Зеленского, Вирастюка и Притулы: нелегальные украинские казино придумали, как заманить клиентов
Именем Зеленского, Вирастюка и Притулы: нелегальные украинские казино придумали, как заманить клиентов
© NewsTeam / Перейти в фотобанк
Качество продукции 16-летняя девушка проверила на себе, выбрав сырные палочки, картофель фри и шаурму. Процесс поедания последней звездная наследница сняла на видео.

«Ммм, это очень вкусно», — говорит Полякова, откусывая шаурму.

Шаурма животворящая: дочь Оли Поляковой показала, чем «заряжается»
© Мария Полякова/Инстаграм

Разделавшись с блюдом, дочь певицы сообщила, что теперь ей хватит сил на то, чтобы поработать над контентом группы «Швы», которую она создала со своими друзьями в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «СВАТЫ» СНОВА ГОВОРЯТ ПО-РУССКИ, ПАРТИЯ ПОРОШЕНКО ВОЗМУЩЕНА.

Известно, что Мария Полякова учится в киевской гимназии «Консул», параллельно занимается спортом и берет уроки вокала. Совсем недавно она заявила, что после школы хочет поехать в США, чтобы учиться в музыкальном колледже Беркли на вокальном отделении.