Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша активно ведет свои социальные сети, на которых к тому же неплохо зарабатывает, в том числе давая рекламу. В четверг, 22 июля, она решила рассказать подписчикам в Instagram о ресторане быстрого питания

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«Ммм, это очень вкусно», — говорит Полякова, откусывая шаурму.

Разделавшись с блюдом, дочь певицы сообщила, что теперь ей хватит сил на то, чтобы поработать над контентом группы «Швы», которую она создала со своими друзьями в 2020 году.

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Известно, что Мария Полякова учится в киевской гимназии «Консул», параллельно занимается спортом и берет уроки вокала. Совсем недавно она заявила, что после школы хочет поехать в США, чтобы учиться в музыкальном колледже Беркли на вокальном отделении.