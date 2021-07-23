Президент Украины Владимир Зеленский наградил юную героиню Татьяну Тулайдан за спасение маленьких детей во время наводнения на территории Западной Украины. Об этом 23 июля сообщается на сайте Офиса президента Украины

Спасатели предупредили об опасности затопления на Западной Украине © korrespondent.net/МВД Украины

Во время потопа 12-летняя Татьяна Тулайдан из поселка Ясиня проявила героизм. Выключив электричество в доме, она отвела младшего брата и трех других детей на чердак. Воды в доме на тот момент было уже около метра.

Зеленский отметил старания и решительность девочки и наградил Тулайдан за героический поступок, вручив ей медаль «За спасенную жизнь». Соответствующий указ он подписал 21 июля.

Ранее с девочкой встретился руководитель сотрудников ГСЧС в Закарпатской области Роман Гудак. Он отметил, что не всякий взрослый мог бы быстро сориентироваться в опасной ситуации. Он поблагодарил Тулайдан и вручил ей подарки.