В результате сильного ливня затопило дороги и дома местных жителей. От транспортного сообщения оказались отрезаны 400 домохозяйств.
Во время потопа 12-летняя Татьяна Тулайдан из поселка Ясиня проявила героизм. Выключив электричество в доме, она отвела младшего брата и трех других детей на чердак. Воды в доме на тот момент было уже около метра.
Зеленский отметил старания и решительность девочки и наградил Тулайдан за героический поступок, вручив ей медаль «За спасенную жизнь». Соответствующий указ он подписал 21 июля.
Ранее с девочкой встретился руководитель сотрудников ГСЧС в Закарпатской области Роман Гудак. Он отметил, что не всякий взрослый мог бы быстро сориентироваться в опасной ситуации. Он поблагодарил Тулайдан и вручил ей подарки.