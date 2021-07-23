Украина уже проиграла борьбу против «Северного потока – 2». Об этом написал 23 июля в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

Киев предъявил требования к Западу из-за «Северного потока-2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Дмитрий Кулеба заявил, что с заключением США и Германией сделки по «Северному потоку — 2» «игра не завершилась, а была переведена в овертайм». Он отметил, что Украина продолжит бороться с проектом.

«Кулеба намерен сражаться с Сев. потоком-2 в "овертайме и с помощью серии пенальти". Видно, не понял, что борьбу против проекта Украина уже проиграла», — написал Пушков.

По словам сенатора, теперь Украине остается только «клянчить компенсацию» у сильных игроков, а продолжать настаивать на своем — все равно что бить пенальти в свои ворота.

США и ФРГ заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Американская сторона обязалась не препятствовать достройке газопровода, ФРГ будет настаивать на продлении действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины, иначе против Москвы введут санкции.