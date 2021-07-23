Украина и Италия подписали соглашение о взаимном признании национальных водительских удостоверений. Об этом на днях сообщила пресс-служба украинского Министерства транспорта и инфраструктуры на своем сайте

На Украине водительские права будут на французском языке © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Александр Кубраков и министр постоянной инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованини.

«Для нас важно, чтобы украинцы могли получать удобные государственные сервисы не только у себя на родине, но и за рубежом. Настоящее соглашение позволяет уменьшить бюрократическую волокиту и сэкономить средства для многих наших сограждан. Благодарен коллегам из Министерства внутренних дел, благодаря слаженной работе которых удалось достичь этого результата», — заявил Кубраков.

Соглашение заключено на пять лет и вступит в силу через 60 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления сторон о выполнении ими внутригосударственных процедур.

Действие соглашения распространяется на граждан Украины, которые легально проживают в Италии, являются резидентами страны менее четырех лет или имеют действительные украинские водительские права.

МИД Украины считает, это позволит гражданам избегать дополнительных финансовых затрат на проведение таких испытаний. По данным Главного сервисного центра МВД Украины, за период действия соглашения получено и обработано более 22 тысяч запросов.