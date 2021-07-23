Официальному Киеву не стоит развивать мысль о том, чтобы присоединить США к переговорам в «нормандском формате», поскольку они могут лишиться своего потенциала. Об этом 22 июля заявил бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк в эфире «Украины 24»

Генпрокурор Молдавии заявил, что Чауса украли спецагенты с Украины © ТСН

«Я постоянно подчеркивал, что присоединение США к "нормандскому формату" является неверным путем. И меня удивляет, что позиция нашей власти совпадает с позицией российских властей. Потому что наша власть почему-то хочет постоянно втянуть США в этот формат. Это ошибка. Формат тупиковый», — сказал Данилюк.

Он посоветовал украинской власти поменять свою позицию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трое из четырех лидеров стран «нормандской четверки» — президент России Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель — согласны с необходимостью проведения нормандского саммита. Для этого, по их словам, необходимо выполнить договоренности, достигнутые сторонами в Париже в декабре 2019 года.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.