Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выразил мнение по скандальному ДТП в Киеве, которое произошло в спальном районе Оболонь при участии судьи Деснянского райсуда Светланы Колегаевой. Об этом 22 июля министр написал в Facebook

Толпа чуть не растерзала устроившую ДТП в Киеве пьяную судью © Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві / Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві / Перейти в фотобанк

Монастырский заявил, что украинские судьи должны быть образцом уважения к закону.

«Вчера Audi судьи Деснянского районного суда города Киева попала в ДТП, вылетев на тротуар. Согласно информации патрульной полиции, указанное лицо имело признаки алкогольного опьянения. Эта новость облетела СМИ и соцсети. При этом уже есть мнения, что "дело пытаются замять". Я ответственно заявляю, что "смятой" в этом деле останется только Audi после столкновения со столбом… Перед законом равны все!» — написал он.

По его словам, для патрульной полиции не имеет значения, кто за рулем, если это нарушитель. Также он выразил надежду, что Колегаеву будут судить беспристрастно и справедливо.