В среду Когалева на Audi врезалась в столб, после чего ее автомобиль вынесло на тротуар. По словам свидетелей, машина едва не задела людей. Обошлось без жертв и пострадавших. По данным правоохранителей, Когалева была пьяна.
Монастырский заявил, что украинские судьи должны быть образцом уважения к закону.
«Вчера Audi судьи Деснянского районного суда города Киева попала в ДТП, вылетев на тротуар. Согласно информации патрульной полиции, указанное лицо имело признаки алкогольного опьянения. Эта новость облетела СМИ и соцсети. При этом уже есть мнения, что "дело пытаются замять". Я ответственно заявляю, что "смятой" в этом деле останется только Audi после столкновения со столбом… Перед законом равны все!» — написал он.
По его словам, для патрульной полиции не имеет значения, кто за рулем, если это нарушитель. Также он выразил надежду, что Колегаеву будут судить беспристрастно и справедливо.