Молдавские правоохранители идентифицировали похитителей Николая Чауса и считают, что к исчезновению украинского судьи причастны государственные учреждения Украины. Об этом 23 июля сообщает молдавское издание Unimedia

Эксперт объяснил, почему встреча с Байденом принесет Зеленскому только разочарование

«Могу вам сказать, что к этому были привлечены государственные учреждения. Мы установили лиц, которые принимали участие в деле Чауса… В основном мы завершили расследование здесь, в Республике Молдавия. Мы отправили несколько запросов об установлении судебных поручений в Украине и ждем ответов», — заявил генпрокурор Молдавии Александр Стояногло.

По его словам, установленные люди из спецструктур Украины, прибыли в страну для похищения экс-судьи. В начале апреля Чаус был похищен в столице Молдавии. По словам его адвоката, группа вооруженных людей увезла его подзащитного в неизвестном направлении.

В мае Чаус, который исчез в начале апреля, записал первое видеообращение и заявил, что его никто не похищал. Бывший судья рассказал, что находится в безопасности и хорошо себя чувствует. Однако жена Чауса Светлана выразила уверенность в том, что его удерживают, поскольку на видео он ведет себя неестественно и одет в чужую одежду. Кроме того, женщина убеждена, что ее супруг находится не в Молдавии, а на Украине.

Такое же мнение выразил адвокат Чауса Ростислав Кравец, который убежден, что видео его подзащитный записывал под давлением. Кравец также выразил мнение, что операция с Чаусом могла быть запланирована к концу второй каденции правления Владимира Зеленского. Позже Чаус обнародовал еще несколько видео.