Мэр эстонского города Нарва Катри Райк восхитилась приветствием украинских националистов. Об этом она рассказала на днях в интервью изданию «Преступности.НЕТ»

Националисты набросились на игроков сборной Украины за фото с Бастой © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

«Героям слава!» — воскликнула она.

После этого Райк призналась, что от бандеровского лозунга у нее «побежали мурашки по коже».

Мэр также отметила, что в Эстонии интересуются событиями на Украине и любят украинскую кухню.

Райк подчеркнула, что «большим плюсом» Эстонии является отсутствие пророссийских политических сил и русских партий. По ее мнению, это одна из причин отсутствия межнациональной напряженности в стране.

Во время Второй мировой войны фраза «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» стала лозунгом-приветствием для членов Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии* , сотрудничавших с нацистской Германией.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ