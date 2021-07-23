По ее словам, все «образованные эстонцы» Нарвы знают, как отвечать на приветствие «Слава Украине!».
«Героям слава!» — воскликнула она.
После этого Райк призналась, что от бандеровского лозунга у нее «побежали мурашки по коже».
Мэр также отметила, что в Эстонии интересуются событиями на Украине и любят украинскую кухню.
Райк подчеркнула, что «большим плюсом» Эстонии является отсутствие пророссийских политических сил и русских партий. По ее мнению, это одна из причин отсутствия межнациональной напряженности в стране.
Во время Второй мировой войны фраза «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» стала лозунгом-приветствием для членов Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии* , сотрудничавших с нацистской Германией.
* Деятельность организаций запрещена на территории РФ