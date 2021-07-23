По его словам, международные партнеры страны «должны увидеть сильную и внутренне объединенную Украину», которая «не воспринимает никаких "договорняков" за своей спиной».
Он призвал Киев отказаться от поддержки договоренностей между Вашингтоном и Берлином и потребовать прекращения достройки и запуска «Северного потока-2».
Порошенко также добавил, что украинские оппозиция и гражданское общество должны поддержать президента Владимира Зеленского перед его визитом в США в августе.
На днях США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Согласно договоренностям, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.