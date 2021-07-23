Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 22 июля назвал «ошибкой» соглашение США и Германии по российскому газопроводу «Северный поток-2», передает Delfi

«Северный поток» – следствие антироссийской политики: соцсети о договоренностях США и Германии © REUTERS, Anton Vaganov/File Photo

По его мнению, альтернативным решением также может быть предоставление республике плана действий по членству в НАТО.

Дипломат добавил, что новый газопровод является «огромной победой» для президента России Владимира Путина, за которую он «должен заплатить действительно высокую цену».

На днях стали известны детали соглашения США и Германии по «Северному потоку-2». Согласно им, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В том случае, если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее введут санкции.