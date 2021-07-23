Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 22 июля в эфире «Украина 24» пригрозил России реваншем по газопроводу «Северный поток-2»

Кулеба пообещал Германии «принципиальный разговор» о «Северном потоке-2» © Nord Stream 2 / Nord Stream 2 / Перейти в фотобанк

Кулеба подчеркнул, что сделка Вашингтона и Берлина — это еще не конец истории. У Киева много вопросов к западным партнерам по поводу данного соглашения, добавил министр.

Глава МИД также сравнил ситуацию по «Северному потоку-2» с футбольным матчем. Он отметил, что с заключением сделки игра не завершилась, а была переведена в овертайм. У Украины якобы есть еще два тайма и серия пенальти, чтобы защитить свои интересы.

На днях США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Согласно договоренностям, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В том случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.