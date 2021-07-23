В Киеве раскрыли требования к Западу из-за достройки газопровода «Северный поток-2». Об этом 22 июля заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Украина 24»

«Северный поток» – следствие антироссийской политики: соцсети о договоренностях США и Германии © REUTERS, Anton Vaganov/File Photo

Также Стефанишина рассказала, что Киеву необходимы гарантии, а не договоренности насчет территориальной целостности и суверенитета государства.

Помимо этого, западные страны, по мнению вице-премьера, должны выполнить обязательства Европейского союза (ЕС) по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Она также заявила, что более семи месяцев назад Киев обратился с вопросом о компенсации в Еврокомиссию (ЕК), однако ответа так и не дождался. Такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС рассмотрел данное предложение, резюмировала Стефанишина.

На днях США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Стороны условились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины. В рамках соглашения ФРГ также возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину не менее чем на десять лет.